Терористи на Донбасі 29 разів накривали вогнем позиції сил АТО

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що 20 обстрілів зафіксовано з 18.00 вчорашнього дня і до опівночі.

"Бойовики декілька разів відкривали вогонь по наших позиціях поблизу Мар’їнки з 120-мм й 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Також там працював ворожий снайпер. Неспокійно було й в районі Авдіївки, противник вів вогонь по наших укріпленнях з мінометів калібру 82 мм", - йдеться у повідомленні штабу.

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Опорні пункти сил АТО на підступах до Луганського та Зайцевого, що на Горлівсько-Світлодарській дузі, бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

На Маріупольському напрямку під вогнем противника опинились позиції українських захисників у районі Широкиного та Новотроїцького. Там бойовики також застосовували міномети калібру 82 мм.

"На Луганщині було відносно спокійно, однак вже з початку цієї доби поблизу Щастя противник бив з гранатометів та стрілецької зброї. А наші позиції в районі Новотроїцького були обстріляні з мінометів калібру 120 мм", - розповіли у штабі.