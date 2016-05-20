Ватажок окупованого Криму пообіцяв раднику Путіна лікування бойовиків Донбасу на півострові

Про це УНІАН повідомили у "Союзі добровольців Донбасу" за підсумками зустрічі проросійських бойовиків з Сурковим і Аксьоновим.

"Ополченці з Донбасу зможуть проходити лікування на території Криму", - сказав Аксьонов.

"Вважаю, що існування такої громадської організації, яка об'єднує добровольців, які мають бажання проявити себе на службі Вітчизні, потрібно підтримувати. Якщо я, як громадянин, можу надати допомогу цим заслуженим людям, то я це обов'язково зроблю. В даному випадку йдеться не про бюджетні програми, а про те, що є бізнесмени і меценати, вони готові надати конкретну допомогу. В даному випадку - в частині оздоровлення, проходження реабілітації людей, які отримали тяжкі поранення", - додав він.

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На відкритій частині заходу Аксьонов вручив ордени "За верность долгу" Суркову, голові "Союзу добровольців Донбасу" Олександру Бородаю і керівнику союзу Андрію Пінчуку.

"Союз добровольців Донбасу" очолює московський політтехнолог Олександр Бородай, якого Кремль призначив першим главою терористичної організації "ДНР". Пізніше для того, щоб конфлікт був більше схожий на "громадянську війну", Бородая замістили місцевим жителем Олександром Захарченком.