Бойовики з мінометів і гранатометів обстріляли позиції українських військових біля Авдіївки

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, російські найманці сьогодні 9 разів відкривали вогонь по укріпленнях українських військових.

"Опівночі позиції захисників Авдіївки були обстріляні із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Також протягом дня вівся вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем", - наголосили в штабі.

Читайте такожТрагічна ніч на Донбасі: стали відомі подробиці загибелі п'яти українських військових

Поблизу Богданівки російські терористи випустили 3 снаряди зі 122 мм артилерійських систем.

Крім того, українські укріплення в районі Луганського та Новгородського бойовики обстріляли з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поруч з Широкиним та Лебединським - з протитанкового ракетного комплексу.

В районі Троїцького зафіксовано снайперський вогонь.

"Збройні сили України вогонь у відповідь не відкривали, на провокації ворога не піддавались", - йдеться у повідомленні.