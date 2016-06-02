Штаб АТО: кількість обстрілів бойовиків продовжує зростати

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 2 червня.

Минулої доби російсько-терористичні бандформування 51 раз відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів.

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Посилились обстріли на Маріупольському напрямку, де зафіксовано 35 випадків відкриття вогню. Під обстрілами ворога опинились укріплення в районі Водяного, Гнутового, Талаківки та Широкиного. З зенітної установки ЗУ-23 бойовики обстріляли позиції під Новотроїцьким.

Російські найманці неодноразово вели вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів, а також мінометів калібру 82 мм.

Укріплення українських бійців на підступах до Новоселівки Другої противник обстріляв у другій половині дня та випустили 23 міни із забороненої Мінськими угодами зброї, а саме 120 мм мінометів.

Ворог посилив свої дії в районі Світлодарської дуги, де наші позиції потрапили під вогонь стрілецької зброї, гранатометів, кулеметів великого калібру.

Окрім того, активізувались диверсійно-розвідувальні групи ворога. Так близько 19.00 неподалік Мар”їнки та о 20.00 в районі Троїцького спостережні пости ЗСУ виявили ДРГ у складі 10 осіб, що мали за мету проникнути в наш тил. В результаті прийнятих оперативних заходів наміри бойовиків були зірвані, і вони відступили.

На Луганщині доба пройшла відносно спокійно.