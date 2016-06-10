За два роки проведення АТО небойові втрати складають 1294 військовослужбовці - Матіос

Про це в ефірі 5-го каналу заявив заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

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"За період 2014-2016 років обліковано безповоротні такі втрати: загинуло 1294 військовослужбовців, смерть яких стосується небойових безповоротних втрат. І настали з наступних причин: дорожньо-транспортні пригоди – 112 випадків, отруєння, в тому числі, наркотичними, алкогольними засобами – 96 випадків, самогубство – 259 випадків, умисне вбивство – це один одного – 121 випадок, нещасні випадки – каліцтва, травматизм – 148 випадків, порушення правил пожежної безпеки, поводження зі зброєю та боєприпасами – 111 випадків, порушення заходів безпеки – 40 випадків, захворювання – 405 фактів, коли наступила смерть внаслідок хвороби, інші підстави – 2", – розповів він.

Матіос наголосив: "Про що це говорить, особливо 405 від хвороб? Це не якість проведення призовної комісії, тому що сільський чи районний, чи інший лікар порахував, що Іван, який не має роботи, повинен іти служити і він здоровий, коли в нього наявні ознаки відкритої форми туберкульозу чи ще там щось".