СБУ затримала трьох бойовиків у зоні АТО
11:09, 24 червня 2016Війна
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Служба безпеки України спільно з поліцією у районі проведення антитерористичної операції затримала трьох бойовиків терористичної організації "ДНР".
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
"Мешканці Донеччини в різний час перебували у складі різних угруповань терористів з корисливих мотивів. Несли бойові чергування на блокпостах у районі Макіївки, Донецька та Торецького. Зі зброєю в руках перевіряли документи та автотранспорт громадян", - йдеться у повідомленні.
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У всіх випадках відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Зловмисникам оголошено про підозру. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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