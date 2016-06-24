СБУ затримала трьох бойовиків у зоні АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

"Мешканці Донеччини в різний час перебували у складі різних угруповань терористів з корисливих мотивів. Несли бойові чергування на блокпостах у районі Макіївки, Донецька та Торецького. Зі зброєю в руках перевіряли документи та автотранспорт громадян", - йдеться у повідомленні.

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У всіх випадках відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Зловмисникам оголошено про підозру. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.