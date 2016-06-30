Україна готова обміняти вісьмох затриманих під Широкиним бойовиків - Геращенко

16:35, 30 червня 2016
Війна
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Українська сторона готова обміняти 8 затриманих під Широкиним бойовиків на українських заручників.

facebook.com/ Максим Иванищев

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Я хочу подякувати СММ ОБСЄ за те, що вони визнали дуже чесно та справедливо, що 8 бандитів, які були затримані представниками ЗСУ поблизу Широкиного, – це ніякі не сапери, а схоже, це снайпери», - сказала Геращенко.

«Я думаю, що бойовики обмовилися у своїх заявах, що ніякі це не сапери, а снайпери, які вели не розмінування, а намагалися там диверсійну роботу проводити, але я хочу сказати, що українська сторона заради звільнення наших заручників готова передати іншій стороні цих затриманих задля звільнення заручників», - заявила Геращенко.

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«Такі сигнали іншій стороні послали, поки що на це немає відповіді, але у Мінську 4 липня буде зустріч гуманітарної групи, і я буду там так само робити таку пропозицію, що задля розблокування процесу звільнення заручників ми готові передати іншій стороні 8 затриманих задля звільнення тих хлопців, які давно перебувають в заручниках та мають значні проблеми зі здоров’ям», - наголосила представник України у підгрупі з гуманітарних питань.

Раніше позафракційний депутат Дмитро Ярош заявив, що українські розвідники провели успішну операцію, в ході якої бійці АТО взяли в полон вісьмох бойовиків.

Потім спікер Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив імена проросійських бойовиків, які були затримані українськими військовими 27 червня під час бойового патрулювання біля села Водяне Донецької області.

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