У Дніпрі попрощалися із загиблим в зоні АТО оперним співаком Василем Сліпаком (фото)

Церемонія прощання зі Сліпаком почалася близько 14:00 біля моргу лікарні Мечникова, куди доставили тіло загиблого.

Поховають Сліпака 1 липня на батьківщині - на Львівщині.

Читайте такожЗагибель оперного співака під Донецьком: у ДУК "Правий сектор" розповіли нові подробиці

Як повідомляв УНІАН, боєць 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу, оперний співак Василь Сліпак (позивний "Міф") загинув в зоні АТО 29 червня о 6 ранку.

Сліпак довгий час працював в опері у Парижі, співав на головних сценах Європи. Однак коли в Україні почалися бойові дії, повернувся в країну і пішов добровольцем на фронт.