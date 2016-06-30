У Дніпрі попрощалися із загиблим в зоні АТО оперним співаком Василем Сліпаком (фото)
16:44, 30 червня 2016Війна
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В Дніпрі 30 червня пройшла церемонія прощання з українським добровольцем, відомим оперним співаком Василем Сліпаком, який загинув в зоні проведення АТО на Донбасі.
У Дніпрі прощалися з загиблим в АТО оперним співаком / Фото УНІАН
Церемонія прощання зі Сліпаком почалася близько 14:00 біля моргу лікарні Мечникова, куди доставили тіло загиблого.
Поховають Сліпака 1 липня на батьківщині - на Львівщині.
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Як повідомляв УНІАН, боєць 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу, оперний співак Василь Сліпак (позивний "Міф") загинув в зоні АТО 29 червня о 6 ранку.
Сліпак довгий час працював в опері у Парижі, співав на головних сценах Європи. Однак коли в Україні почалися бойові дії, повернувся в країну і пішов добровольцем на фронт.
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