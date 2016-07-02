Бойовики з мінометів і гранатометів обстріляли позиції сил АТО біля Авдіївки

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "На донецькому напрямку зафіксовано 28 випадків ведення вогню. Зокрема у Луганському ворог застосував артсистеми 122 мм калібру та 120 мм міномети. Найгарячішими точками залишаються наші позиції поблизу населених пунктів Верхньоторецьке, Троїцьке та Авдіївка, де супротивник застосовував 120 мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети", - зазначили в прес-центрі.

Читайте такожПровал наступу бойовиків на Світлодарській дузі: в ІС розповіли подробиці (відео)На маріупольському напрямку зафіксовано 19 ворожих обстрілів. В районі Красногорівки російські окупанти обстріляли наших воїнів із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Під вогнем також опинилися позиції сил АТО у Талаківці, Новотроїцькому та Березовому.

"В Луганській області доба пройшла більш-менш спокійно. Зафіксовано один обстріл зі стрілецької зброї в районі Попасної", - підсумували в прес-центрі.