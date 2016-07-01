Під Новогнатівкою військові захопили у диверсантів амуніцію ЗС РФ (фото, відео)

Про це під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Російська Федерація здійснює оснащення диверсантів, які діють на Сході нашої держави. Так, 29 травня захоплено спорядження та амуніції російського виробництва однієї з диверсійних груп, що діяла в районі Новогнатівки Волноваського району", - сказав він.

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Скібіцький зауважив, що захоплене силами АТО оснащення виготовляється у Росії та перебуває на озброєнні виключно в РФ.

Як повідомляв УНІАН, кожен день розвідка фіксує перекидання Росією бойової техніки на окуповані території України.