До прифронтового Торецька після блокування місцевими техніки ЗСУ направили спецгрупу поліцейських (фото)

Про це повідомили у прес-службі поліції області.

Серед 40 поліцейських – бійці спецпідрозділів поліції, працівники оперативних служб та управління превентивної діяльності, кінолог із службовим собакою.

Поліцейські здійснюватимуть профілактичне відпрацювання міста та прилеглих селищ, які майже щодня зазнають обстрілів бойовиків. Вони виявлятимуть осіб, причетних до тероризму, вилучатимуть нелегальну зброю, сприятимуть стабілізації ситуації.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня у Торецьку група людей із числа раніше засуджених осіб у стані алкогольного сп’яніння підбурювала місцевих жителів на зворушення. Внаслідок їхніх протиправних дій близько 100 громадян перекрили дорогу військовому транспорту, який рухався на позиції по обороні міста.