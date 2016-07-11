АП: За добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, 11 зазнали поранень і 2 - контузії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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”За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, 10 отримали поранення. Також ще двоє військовослужбовців були контужені. Крім цього, ще один військовослужбовець був тяжко поранений внаслідок підриву на вибуховому пристрої у тилу наших військ ”, - сказав Лисенко.