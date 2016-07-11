Чергове підкріплення для бойовиків: розвідка розповіла про прибуття на Донбас спецпризначенців РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань антитерористичної операції Андрій Лисенко з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України.

«З Росії на Донбас прибуло підкріплення для бойовиків. Зокрема, в Донецьк переміщено підрозділ зі складу 22 окремої бригади спецпризначення ЗС РФ з містом постійної дислокації – населений пункт Стєпной Ростовської області. Ці сили будуть задіяні для ведення розвідувально-диверсійної роботи в районі Мар’їнки», - сказав Лисенко.

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Також, за його словами, на станцію Ровеньки з Росії прибули 12 цистерн з паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, речник АП звернув увагу на залучення небезпечних рецидивістів до НЗФ. «Оперативники СБУ затримали колишнього засудженого українця, який відбував покарання у Єнакієвській колонії. Він розповів, що російські окупаційні війська поповнюють свої лави за рахунок злочинців. За його словами, керівництво колонії за гроші вже звільнило майже 80% рецидивістів», - повідомив Лисенко.