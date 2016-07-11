Савченко спрогнозувала терміни закінчення війни на Донбасі

Про це політик написала на своїй сторінці у Facebook після участі у засіданні комісії "Україна-НАТО".

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"Зі слів перших світових політиків склалося враження, що війна, російсько-українська, закінчиться вже в цьому році. Будемо вірити і діяти", - повідомила Савченко.

Раніше депутат Верховної Ради Надія Савченко запропонувала провести прямі переговори з "ДНР" та "ЛНР".

Говорячи про шляхи вирішення конфлікту на Донбасі, вона виокремила такі пункти: продовжити санкції проти Росії, "бо ця країна ще досі не зрозуміла, що їй треба піти зі сходу України"; вийти на прямий зв'язок з "Л/ДНР" без Мінського процесу, без третьої і четвертої сторони.