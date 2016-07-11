ЗМІ розповіли про загиблих упродовж доби в зоні АТО військових

Один утратив життя під час обстрілу поблизу Новгородського, йдеться в сюжеті ТСН.

У штабі АТО смерть військового підтверджують. Але прізвища загиблого не називають. Удень стало відомо про ще двох полеглих воїнів батальйону "Айдар". Сталося це близько 6:00 ранку під час мінування території. Сапери разом із групою прикриття висунулися на передній край і натрапили на міну спрямованої дії.

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Загиблих побратими виносили вже під час обстрілу. Один із хлопців – Ярослав Комаров, боєць із позивним "Комар". Родом із Києва, служив у саперному взводі.

Також загинув і Юрій Гуртяк – військовий із позивним "Таєць". Такий позивний отримав, бо був чемпіоном світу з тайського боксу. Сам родом зі звільненого Сєвєродонецька. Ще влітку 2014 року добровільно приєднався до лав батальйону. Служив у Кримському, Сокільниках, 29-му, славнозвісних 31-му та 32-му блокпостах на Бахмутській трасі, в околицях Горлівки та Мар'їнки.

Раніше в АП повідомили, що впродовж минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 український військовий, 11 зазнали поранень і 2 - контузії.