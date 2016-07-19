У Генштабі пообіцяли "адекватну реакцію" на загибель кожного українського військового

14:10, 19 липня 2016
Війна
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Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко обіцяє адекватну реакцію на загибель кожного українського військовослужбовця.

военный / Фото УНИАН

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Болить душа за кожне життя наших воїнів, що віддане за Україну. Реакція буде адекватною!", - наголосив Муженко.

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби в зоні проведення АТО загинули 7 українських військових, 14 зазнали поранень.

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