У Генштабі пообіцяли "адекватну реакцію" на загибель кожного українського військового

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Болить душа за кожне життя наших воїнів, що віддане за Україну. Реакція буде адекватною!", - наголосив Муженко.

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби в зоні проведення АТО загинули 7 українських військових, 14 зазнали поранень.