Бойовики намагаються прив'язати звільнення українських заручників до закону про вибори на Донбасі - Геращенко

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко сказала в ефірі 5-го каналу.

Представник України у гуманітарній підгрупі відзначила, що бойовики намагаються зв'язати 5 і 6 пункти Мінських угод, де йдеться про забезпечення помилування і амністію, та про забезпечення звільнення і обміну всіх заручників відповідно.

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"Вони, бойовики, намагаються їх зв'язати, що амністія прив'язана до звільнення заручників. Тепер вони вже розповідають, що закон про вибори прив'язаний до звільнення заручників, і Конституція туди прив'язана. Ну це ж жахіття. Це живі люди і їх долі, так не можна", - наголосила Геращенко.

При цьому вона заявила, що світові лідери, чиї підписи стоять під Мінськими угодами, "мають брати на себе відповідальність і тиснути на Путіна, щоби люди були звільнені".

Як повідомляв УНІАН, раніше Геращенко повідомляла, що бойовики відмовились від запропонованої українською стороною схеми обміну заручниками і вимагають обміну "всіх на всіх" за "фантасмагоричним" списком.

За її словами, бойовики подають "фантасмагоричний список з 600 людей, половини з якого просто не існує, ми не знаємо, хто це і де ці люди".