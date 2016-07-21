У другу річницю звільнення Торецька Аброськін розповів про затриманих відтоді бойовиків

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

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"21 липня 2014 року сили АТО звільнили Торецьк (колишній Дзержинськ). Поліція Донеччини та придані підрозділи поліції з регіонів буквально у перші дні після визволення встановили і надалі в ході проведених спеціальних заходів затримали активних учасників - бойовиків "ДНР", - написав він.

За словами Аброськіна, за ці два роки у Торецьку затримано 53 бойовики, зокрема з початку 2016 року - 7. Оголошені в розшук 155 осіб, з них 142 особи за ст. 260 (створення незаконних збройних формувань), ще 13 – за ст. 258 (терористичний акт). З цього числа розшукали 15 осіб.

"Ця робота продовжується і зараз, незважаючи на всі складності і небажання наших судів притягувати до відповідальності осіб, які стали на бік бойовиків "ДНР", - додав Аброськін.