За добу окупанти 58 разів обстрілювали сили АТО, найактивніше - на Маріупольському напрямку

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО, найбільше, 35 обстрілів, зафіксовано на Маріупольському напрямку. Із 122-міліметрових самохідних установок противник бив по Новогригорівці, а з 120- та 82-міліметрових мінометів обстріляв Талаківку, Водяне та Старогнатівку.

У Широкиному, Талаківці та Водяному ворог також застосував БМП і гранатомети, у Гнутовому – зенітні установки, в Красногорівці – великокаліберні кулемети, а ворожі снайпери активізувалися під Мар’їнкою.

На Донецькому напрямку зафіксовано 21 випадок порушення режиму припинення вогню. Неспокійно також було в Авдіївці та Новоселівці Другій, де російські окупанти задіяли 120- та 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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Крім цього, під Авдіївкою українські військові вступили у вогневий контакт з ворожими диверсантами. За твердженням штабу АТО, противник відступив.

Також з мінометів калібру 82 міліметри супротивник стріляв по українських укріпленнях біля Невельського, Опитного та шахти "Бутовка".

На Луганщині ж окупанти двічі вели вогонь по українських бійцях з гранатометів та стрілецької зброї в районі села Оріхове.