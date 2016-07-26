Штаб АТО: на Донецькому напрямку бойовики продовжують стріляти із забороненої Мінськими угодами зброї

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, зазначається, що на Донецькому напрямку продовжуються обстріли укріплень Збройних сил України, які розташовані в Авдіївці. Там ворог випустив по українських армійцях близько 50 снарядів із заборонених Мінськими угодами 122 мм гармат, а також вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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120 мм міномети супротивник застосував поблизу шахти «Бутівка» та Невельського, зенітні установки - в Опитному, а великокаліберні кулемети - у Пісках.

Також на Маріупольському напрямку найчастіше противник порушував режим припинення вогню у Красногорівці, де бив по опорних пунктах ЗСУ із 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім цього, під вогонь із мінометів калібру 82 мм потрапили українські бійці у Мар’їнці.

На Луганському напрямку упродовж поточної доби зберігалося затишшя.