Бої під Мар'їнкою: терористи застосували новітні снайперські гвинтівки, намагаючись захопити опорний пункт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, говорячи про ситуацію на Маріупольському напрямку.

"Доба розпочалася напружено: з 4 до 7 години ранку противник проводив обстріли з важкого озброєння під Красногорівкою, Талаківкою. Там працювали міномети 82-мм, гармати 122-мм і танк", - сказав він і додав, що від прямого влучання осколочно-фугасного снаряда танка противника пошкоджено фундамент та зовнішню стіну школи №1.

Водночас, Лисенко зауважив, що епіцентром бойових дій напередодні була Мар’їнка. "Після полудня незаконні збройні формування почали вести снайперський вогонь по наших позиціях. Така, так би мовити, "пристрілка" тривала до самого вечора. Після 19-ї години взвод піхоти російсько-окупаційних військ пішов у пряму атаку, намагаючись оволодіти нашим опорним пунктом. Бій тривав понад 2 години, в підсумку ворог із втратами відступив", - сказав речник.

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Приблизно в цей же час, також під Мар’їнкою, але на іншій позиції, зазначив Лисенко, відбувся ще один бій. За його словами, 30 бойовиків під прикриттям дерев та будинків пішли вперед, "намагаючись оволодіти нашою позицією".

"Після годинної перестрілки в атаку пішов штурмовий загін чисельністю до 10 бойовиків, які хотіли прорватися на опорний пункт. Весь цей час дії окупантів координував спостережний пункт противника, але вчасно був виявлений та знищений нашими бійцями пострілами з СПГ. Після цього загін незаконних збройних формувань відступив, зазнав втрат", - повідомив Лисенко.

Він зауважив, що у цьому бою, окрім стандартного піхотного озброєння – автоматів, кулеметів та гранатометів, ворог застосовував новітні снайперські гвинтівки калібру 12,7 мм.

Надвечір, за словами Лисенка, противник знову розпочав потужні мінометні та артилерійські обстріли у Красногорівці й Талаківці.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 2 бойових зіткнення та 27 ворожих обстрілів, 11 з них із застосуванням важкого озброєння, уточнив речник АП.