За минулу добу в зоні АТО поранено 8 військових
12:53, 23 серпня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції 8 українських військових отримали поранення.
За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих військових немає / УНІАН
Про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих військових немає, але 8 воїнів отримали поранення", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби проросійські бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, з них 22 на Донецькому, 20 на Маріупольському та 12 на Луганському напрямках.
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