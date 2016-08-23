За минулу добу в зоні АТО поранено 8 військових

Про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих військових немає, але 8 воїнів отримали поранення", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби проросійські бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, з них 22 на Донецькому, 20 на Маріупольському та 12 на Луганському напрямках.