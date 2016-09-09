Російський депутат повідомив про смерть "комбрига" донецьких бойовиків, який "прославився" артобстрілами Донбасу

Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook, передає "Остров".

При цьому Котляров не уточнив причину смерті так званого командира бригади "Кальміус". Бойовик відомий артобстрілами Донбасу.

Чутки про загибель "Алекса" з'являлися й раніше. Так, в кінці серпня ЗМІ розповіли, що він впав у кому внаслідок отруєння невідомою речовиною нервово-паралітичної дії і перебуває в лікарні Донецька. Пізніше ця інформація була спростована ближнім оточенням Немогая.

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Олександр Немогай (позивний "Алекс") 1956 р. народження, проживає в Макіївці, раніше мав бізнес у Донецьку. Він очолює терористичну "артилерійську бригаду особливого призначення "Кальміус", яка брала участь в боях за Донецький аеропорт, на Маріупольському напрямку, в Докучаєвську та Дебальцевому. Бойовики цього угруповання контролюють Сніжне, Шахтарськ та околиці.