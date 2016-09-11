Режим "тиші" на Донбасі: бойовики відкривали мінометний вогонь по Авдіївці, Новозванівці і Широкіному

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку бойовики вели бентежний вогонь з гранатометів і кулеметів по Новозванівці та Попасній. Крім того, позиції українських військ в Новозванівці бойовики обстріляли з 120-мм міномета.

На Маріупольському напрямку окупанти обстріляли Гранітне, Широкіне і Талаківку з кулеметів і стрілецької зброї. По Водяному і Павлополю вели вогонь з гранатометів. Крім того, о 23.05 російсько-окупаційні війська обстріляли Широкіне з 82-мм міномета.

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На Донецькому напрямку провокаційні обстріли з боку противника велися по позиціях українських захисників в Авдіївці, Верхнеторецькому і Новгородському з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Також по Авдіївці бойовики стріляли з 82-мм міномета.

У штабі АТО відзначають, що ситуація в зоні АТО зберігає ознаки деескалації і залишається контрольованою і, незважаючи на провокаційні дії бойовиків, українські військові неухильно дотримуються Мінських угод.