За добу в зоні АТО отримав поранення один український військовий

Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено одного українського військовослужбовця.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один отримав поранення", - сказав Мотузяник та уточнив, що це сталося в районі села Водяне.

За його словами, ситуація в районі проведення АТО демонструє ознаки певної деескалації і залишається контрольованою. "Збройні Сили України утримують позиції на лінії зіткнення, однак бойовики продовжують вдаватися до збройних провокацій здебільшого з легкого озброєння", - зауважив він.