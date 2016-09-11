За добу в зоні АТО отримав поранення один український військовий
За словами спікера Міноборони з питань АТО, ситуація в районі проведення АТО демонструє ознаки певної деескалації і залишається контрольованою.
Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено одного українського військовослужбовця.
Читайте такожРежим "тиші" на Донбасі: бойовики відкривали мінометний вогонь по Авдіївці, Новозванівці і Широкіному
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один отримав поранення", - сказав Мотузяник та уточнив, що це сталося в районі села Водяне.
За його словами, ситуація в районі проведення АТО демонструє ознаки певної деескалації і залишається контрольованою. "Збройні Сили України утримують позиції на лінії зіткнення, однак бойовики продовжують вдаватися до збройних провокацій здебільшого з легкого озброєння", - зауважив він.