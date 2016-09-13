Українські військові влаштували тотальну зачистку "сірої зони" Авдіївки

Тут немає позицій української армії, однак у Національній поліції кажуть, що саме тут часто помічають ворожих диверсантів, передає 5 канал.

Наразі на цій території відбувається зачистка: перевіряється кожен будинок, кожен підвал, кожен дах.

Військові стверджують, що диверсанти змінили тактику, тож протидіяти їм старими методами тепер дуже складно. Зокрема, ворожі розвідники заходять до житлового сектора й ведуть вогонь у бік українських армійців та місцевих мешканців.

"Якщо заходять, то, здебільшого, місцеві. У них є документи, прописка. А зараз купа речей всяких – рукавиці, бронежилети. Вже не можна виявити мозолі на пальцях чи синяки на плечах, як ми це робили у 2014 та 2015 роках", - зазначає боєць полку "Київ" Національної поліції"Хан".

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За словами місцевих, у Старій Авдіївці тиша протрималась кілька днів. Нині бойовики знову гатять всіма калібрами.

"Тиждень тому жінка вийшла на вулицю поговорити по телефону. Куля на виліт пройшла, було поранення у живіт. Ще онук приїхав до діда допомогти. Було потрапляння у голову, боролись понад двоє діб, проте у краматорській лікарні він помер", - розповідає перший заступник керівника військово-цивільної адміністрації Авдіївки Фрідон Векуа.

Надвечір вулиці порожніють, оскільки військові та місцеве населення готуються прожити ще одну неспокійну ніч.

Нагадаємо, 12 вересня ДРГ бойовиків атакувала українських військових: двоє загиблих, п'ятеро поранених.