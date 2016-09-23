Бойовики на Донбасі їздять на авто з прапорами РФ - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті місії.

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"Поблизу підконтрольного "ЛНР" смт Новосвітлівка (16 км на південний схід від Луганська) двоє 25-річних чоловіків на легковому автомобілі сріблястого кольору різко обігнали патруль СММ і змусили його пригальмувати. Спостерігачі помітили прапор Російської Федерації, що майорів із переднього вікна, і прапорець "ЛНР" на панелі приладів у салоні автомобіля. Через деякий час автомобіль поїхав геть", - йдеться у повідомленні.

Спостерігачі місії поінформували про це Спільний центр з контролю та координації (СЦКК).