Бойовики на Донбасі їздять на авто з прапорами РФ - ОБСЄ
11:42, 23 вересня 2016Війна
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), здійснюючи спостереження у Луганській області, зафіксувала автівку бойовиків з прапором Російської Федерації.
REUTERS
Про це йдеться у звіті місії.
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"Поблизу підконтрольного "ЛНР" смт Новосвітлівка (16 км на південний схід від Луганська) двоє 25-річних чоловіків на легковому автомобілі сріблястого кольору різко обігнали патруль СММ і змусили його пригальмувати. Спостерігачі помітили прапор Російської Федерації, що майорів із переднього вікна, і прапорець "ЛНР" на панелі приладів у салоні автомобіля. Через деякий час автомобіль поїхав геть", - йдеться у повідомленні.
Спостерігачі місії поінформували про це Спільний центр з контролю та координації (СЦКК).
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