Під Донецьком снайпер бойовиків поранив українського військового

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення», - сказав він.

За його словами, жоден український військовий за минулу добу не загинув.

Мотузяник уточнив, що військовослужбовець зазнав поранення внаслідок снайперського обстрілу поблизу села Тарамчук Мар'їнського району.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти за минулу добу 21 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Крім Тарамчука, окупанти застосували снайперську групу і в районі Новоолекандрівки Луганської області.

20 вересня Міноборони заявляло, що до окупованої Ясинуватої під Донецьком прибув підрозділ снайперів для посилення бойовиків.