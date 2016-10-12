Місія ОБСЄ заявила про неможливість спостерігати за розведенням сил через погану видимість вночі та замінування

Про це йдеться у заяві місії ОБСЄ у соціальній мережі Facebook.

Як заявили у місії, спостерігачі налаштовані здійснювати патрулювання, спостереження та контроль за виконанням сторонами Рамкового рішення про розведення сил в районах поблизу Станиці Луганської, Золотого та Петрівського-Богданівки і повністю підтримує зусилля сторін із розведення сил. Також у місії нагадали про те, що деяка техніка та збройні сили були відведені від лінії зіткнення у районах відведення.

"Спеціальна моніторингова місія спостерігає за процесом розведення та домагається повного доступу до районів розведення, як це передбачено у Рамковому рішенні Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил та засобів від 21 вересня. На даний час СММ не проводить мобільне наземне патрулювання в нічний час через погану видимість та безпекові причини", - наголосили у місії.

Зокрема, як зазначають спостерігачі, міни становлять величезну небезпеку і їх надзвичайно важко помітити у нічний час. "Збройні сили та угрупування, які зобов'язані відповідно до Рамкового рішення прибрати або огородити вибухонебезпечні предмети та забезпечити безпеку та безпечний доступ для СММ у районах розведення, ще не завершили цього у жодному з трьох (визначених) районів", - заявили у місії.

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Також зазначається, що "Спільний центр з контролю та координації досі не виправдовує очікувань у забезпеченні швидкого реагування на будь-які можливі перешкоди для моніторингової та контролюючої діяльності СММ, а також у забезпеченні захисту і безпеки для спостерігачів ОБСЄ, як це було погоджено у Рамковому рішенні".

Окрім того, у заяві місії нагадується, що СЦКК отримало завдання, відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи щодо протимінної діяльності, проводити загальну координацію робіт із розмінування, чого не спостерігалося на будь-якій з трьох визначених ділянок.

Тому місія наголошує, що, як результат, доступ спостерігачів залишається значно обмеженим на всіх трьох ділянках розведення, хоча місія частково була спроможною проводити моніторинг, в тому числі за допомогою використання мінібезпілотників.

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"Спеціальна моніторингова місія хотіла би знову наголосити: нічний час не є передумовою для розведення. Присутність Спеціальної моніторингової місії не гарантує дотримання режиму припинення вогню", - наголосили у місії.

У цьому зв'язку спостерігачі заявили, що усі сторони повинні слідкувати за звітами спостерігачів, прибрати перешкоди для проведення спостереження та не допускати насилля.

Як заявили у місії, спостерігачі продовжують здійснювати моніторинг по всій території України. Зокрема, у вівторок 34 патрулі ОБСЄ здійснювали спостереження у контрольованих урядом України районах і 35 патрулів - на окупованій території Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, раніше місія ОБСЄ заявила про обмежений доступ на всіх трьох ділянках розведення сил на Донбасі.