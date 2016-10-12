Місія ОБСЄ заявила про неможливість спостерігати за розведенням сил через погану видимість вночі та замінування
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ назвала погану видимість вночі та замінування території причинами непроведення моніторингу на ділянках розведення сил та засобів на Донбасі.
Про це йдеться у заяві місії ОБСЄ у соціальній мережі Facebook.
Як заявили у місії, спостерігачі налаштовані здійснювати патрулювання, спостереження та контроль за виконанням сторонами Рамкового рішення про розведення сил в районах поблизу Станиці Луганської, Золотого та Петрівського-Богданівки і повністю підтримує зусилля сторін із розведення сил. Також у місії нагадали про те, що деяка техніка та збройні сили були відведені від лінії зіткнення у районах відведення.
"Спеціальна моніторингова місія спостерігає за процесом розведення та домагається повного доступу до районів розведення, як це передбачено у Рамковому рішенні Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил та засобів від 21 вересня. На даний час СММ не проводить мобільне наземне патрулювання в нічний час через погану видимість та безпекові причини", - наголосили у місії.
Зокрема, як зазначають спостерігачі, міни становлять величезну небезпеку і їх надзвичайно важко помітити у нічний час. "Збройні сили та угрупування, які зобов'язані відповідно до Рамкового рішення прибрати або огородити вибухонебезпечні предмети та забезпечити безпеку та безпечний доступ для СММ у районах розведення, ще не завершили цього у жодному з трьох (визначених) районів", - заявили у місії.
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Також зазначається, що "Спільний центр з контролю та координації досі не виправдовує очікувань у забезпеченні швидкого реагування на будь-які можливі перешкоди для моніторингової та контролюючої діяльності СММ, а також у забезпеченні захисту і безпеки для спостерігачів ОБСЄ, як це було погоджено у Рамковому рішенні".
Окрім того, у заяві місії нагадується, що СЦКК отримало завдання, відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи щодо протимінної діяльності, проводити загальну координацію робіт із розмінування, чого не спостерігалося на будь-якій з трьох визначених ділянок.
Тому місія наголошує, що, як результат, доступ спостерігачів залишається значно обмеженим на всіх трьох ділянках розведення, хоча місія частково була спроможною проводити моніторинг, в тому числі за допомогою використання мінібезпілотників.
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"Спеціальна моніторингова місія хотіла би знову наголосити: нічний час не є передумовою для розведення. Присутність Спеціальної моніторингової місії не гарантує дотримання режиму припинення вогню", - наголосили у місії.
У цьому зв'язку спостерігачі заявили, що усі сторони повинні слідкувати за звітами спостерігачів, прибрати перешкоди для проведення спостереження та не допускати насилля.
Як заявили у місії, спостерігачі продовжують здійснювати моніторинг по всій території України. Зокрема, у вівторок 34 патрулі ОБСЄ здійснювали спостереження у контрольованих урядом України районах і 35 патрулів - на окупованій території Донбасу.
Як повідомляв УНІАН, раніше місія ОБСЄ заявила про обмежений доступ на всіх трьох ділянках розведення сил на Донбасі.