Вдруге за місяць новостворена бригада української армії розпадається під час розгортання на гарячому Покровському напрямку. Йдеться про 157 механізовану бригаду, пише Forbes.
Новостворені бригади ЗСУ, зокрема 155-та і 157-ма механізовані бригади, стикаються зі значними труднощами під час розгортання на передовій. Головними причинами цього є недостатній рівень підготовки, брак досвідчених військових та слабка організація.
"Ця новостворена бригада не пройшла необхідну бойову підготовку, - розповів Громадському один із родичів бійця 157-ї механізованої бригади, - Але її одразу відправили в найгарячіші райони".
Через відсутність досвідченого ядра, що могло б підтримати новобранців, нові підрозділи демонструють низьку бойову ефективність. Один з офіцерів бригади зазначив, що для формування ядра необхідно "в ідеалі до 30 досвідчених хлопців", до яких приєднуються нові люди. У 157-й механізованій бригаді "всі нові", додав співрозмовник.
Недоліки в підготовці призвели до того, що солдати часто залишають позиції, а бригади розпадаються. У результаті командування змушене розформовувати такі бригади, приєднуючи їхні підрозділи до досвідчених частин.
Критики наголошують, що проблема полягає у пріоритетах та управлінських рішеннях Генштабу. Замість створення нових підрозділів солдатів можна було б додавати до вже існуючих бригад, що мають бойовий досвід. "Чому б не поповнити давно створені бригади?" – сказав у коментарі Громадському один військовий.
"Проблема в організаційній та лідерській невдачі", - вважає Татарігамі, засновник аналітичної групи Frontelligence Insight в Україні. Лідери в Києві, очевидно, прагнули довести своїм іноземним союзникам, що вони все ще мають живу силу та політичну волю, щоб розширити українську армію та підтримувати боротьбу проти російських загарбників.
Попри ці виклики, є надія на покращення. Після розпаду 155-ї бригади президент Володимир Зеленський зупинив формування нових бригад і наказав направляти новобранців до існуючих частин. Однак, ця ініціатива надійшла занадто пізно для 157-ї механізованої бригади.
"Можна лише дивуватися, чому вище командування ігнорує ці питання, і сподіватися, що бригади, які залишилися ще не розгорнуті, а саме 156-та, 158-ма та 159-та, зможуть навчитися на цих помилках", – заявили у Militaryland.
Що передувало
Українське командування підсилює війська у Покровську, на який націлилися росіяни. Однак 155-а механізована бригада, яка мала відіграти в цьому важливу роль, почала розвалюватися, не доїхавши до фронту.
Ця бригада є однією з небагатьох у ЗСУ, яка має на озброєнні німецькі танки "Леопард 2" та французькі гаубиці "Цезар". Номінально в штаті бригади мало б бути понад 5800 військових, що зробило б її однією з найбільших у ЗСУ. Але, близько 1700 військовослужбовців самовільно залишили бригаду, коли протягом 9 місяців вона проходила підготовку в Україні, Польщі та Франції.