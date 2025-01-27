Йдеться про новостворену 157 механізовану бригаду, яку перекинули на гарячий напрямок східного фронту.

Вдруге за місяць новостворена бригада української армії розпадається під час розгортання на гарячому Покровському напрямку. Йдеться про 157 механізовану бригаду, пише Forbes.

Новостворені бригади ЗСУ, зокрема 155-та і 157-ма механізовані бригади, стикаються зі значними труднощами під час розгортання на передовій. Головними причинами цього є недостатній рівень підготовки, брак досвідчених військових та слабка організація.

"Ця новостворена бригада не пройшла необхідну бойову підготовку, - розповів Громадському один із родичів бійця 157-ї механізованої бригади, - Але її одразу відправили в найгарячіші райони".

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Через відсутність досвідченого ядра, що могло б підтримати новобранців, нові підрозділи демонструють низьку бойову ефективність. Один з офіцерів бригади зазначив, що для формування ядра необхідно "в ідеалі до 30 досвідчених хлопців", до яких приєднуються нові люди. У 157-й механізованій бригаді "всі нові", додав співрозмовник.

Недоліки в підготовці призвели до того, що солдати часто залишають позиції, а бригади розпадаються. У результаті командування змушене розформовувати такі бригади, приєднуючи їхні підрозділи до досвідчених частин.

Критики наголошують, що проблема полягає у пріоритетах та управлінських рішеннях Генштабу. Замість створення нових підрозділів солдатів можна було б додавати до вже існуючих бригад, що мають бойовий досвід. "Чому б не поповнити давно створені бригади?" – сказав у коментарі Громадському один військовий.

"Проблема в організаційній та лідерській невдачі", - вважає Татарігамі, засновник аналітичної групи Frontelligence Insight в Україні. Лідери в Києві, очевидно, прагнули довести своїм іноземним союзникам, що вони все ще мають живу силу та політичну волю, щоб розширити українську армію та підтримувати боротьбу проти російських загарбників.

Попри ці виклики, є надія на покращення. Після розпаду 155-ї бригади президент Володимир Зеленський зупинив формування нових бригад і наказав направляти новобранців до існуючих частин. Однак, ця ініціатива надійшла занадто пізно для 157-ї механізованої бригади.

"Можна лише дивуватися, чому вище командування ігнорує ці питання, і сподіватися, що бригади, які залишилися ще не розгорнуті, а саме 156-та, 158-ма та 159-та, зможуть навчитися на цих помилках", – заявили у Militaryland.

Що передувало

Українське командування підсилює війська у Покровську, на який націлилися росіяни. Однак 155-а механізована бригада, яка мала відіграти в цьому важливу роль, почала розвалюватися, не доїхавши до фронту.

Ця бригада є однією з небагатьох у ЗСУ, яка має на озброєнні німецькі танки "Леопард 2" та французькі гаубиці "Цезар". Номінально в штаті бригади мало б бути понад 5800 військових, що зробило б її однією з найбільших у ЗСУ. Але, близько 1700 військовослужбовців самовільно залишили бригаду, коли протягом 9 місяців вона проходила підготовку в Україні, Польщі та Франції.

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