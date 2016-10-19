Бойовики обстріляли КПВВ "Гнутове"
03:18, 19 жовтня 2016Війна
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Бойовики ввечері, 18 жовтня, здійснили два мінометні обстріли КПВВ "Гнутове".
Ілюстрація / REUTERS
Про це на сторінці у Facebook написав помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.
"З 20.38 по 20.47 та з 21.03 по 21.10 два мінометних обстріли КПВВ "Гнутово" , близько 25-30 мін 120 калібру", - йдеться в повідомленні.
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За його словами, постраждали будинки вздовж КПВВ, втрат та поранених не має. Вогонь у відповідь не відкривався.
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