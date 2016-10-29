Бойовики сьогодні 32 рази обстріляли позиції сил АТО – штаб

В районі проведення антитерористичної операції на Донбасі з опівночі і до 18:00 суботи, 29 жовтня, зафіксовано 32 випадки відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України з боку окупаційних військ.

Читайте такожНа Луганщині мобільна група ДФС потрапила під обстріл бойовиків – 3 поранених

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку відбулось 17 обстрілів. В районі Мар’їнки обстріли тривали зі стрілецької зброї та кулеметів великого калібру. По захисниках Лебединського, Талаківки, Широкиного, Гнутового і Водяного терористи застосовували міномети калібру 120 мм, а поблизу Красногорівки та Троїцького - міномети калібру 82 мм та ствольну артилерію калібру 122 мм.

На Донецькому напрямку, зауважує прес-центр штабу АТО, зафіксовано 9 обстрілів українських позицій. Зокрема, в Світлодарську укріплення військових частин бойовики обстріляли з кулеметів та стрілецької зброї, в Артемовому – мінометів калібру 120 мм. В районі Авдіївки окупанти використали проти ЗСУ ствольну артилерію калібру 122 мм, міномети обох калібрів, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку відбулося шість збройних провокацій. «Проти сил АТО в Богуславському ворог вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в Новозванівці, крім стрілецької зброї та гранатометів, бойовики неодноразово застосовували міномети калібру 82 мм», - йдеться у повідомленні.