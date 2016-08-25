"Фортеця кіборгів": у мережі з'явилися нові фото руїн Донецького аеропорту

Руїни Донецького аеропорту - це в основному залізобетонні каркаси.

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