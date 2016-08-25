"Фортеця кіборгів": у мережі з'явилися нові фото руїн Донецького аеропорту

15:49, 25 серпня 2016
Війна
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Руїни Донецького аеропорту - це в основному залізобетонні каркаси.

62.ua

У четвер, 25 серпня, сайт міста Донецька оприлюднив нові фотографії руїн Донецького аеропорту.

Нагадаємо, оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні, а його захисників прозвали кіборгами.

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Новий аеропорт у Донецьку був відкритий в 2012 року. Термінал аеропорту мав пропускну здатність 3100 пасажирів на годину.

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