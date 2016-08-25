"Фортеця кіборгів": у мережі з'явилися нові фото руїн Донецького аеропорту
15:49, 25 серпня 2016Війна
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Руїни Донецького аеропорту - це в основному залізобетонні каркаси.
Руїни Донецького аеропорту / 62.ua
У четвер, 25 серпня, сайт міста Донецька оприлюднив нові фотографії руїн Донецького аеропорту.
Нагадаємо, оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні, а його захисників прозвали кіборгами.
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Донецький аеропорт до війни / 62.ua
Новий аеропорт у Донецьку був відкритий в 2012 року. Термінал аеропорту мав пропускну здатність 3100 пасажирів на годину.
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