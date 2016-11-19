Стрілянина та димові шашки: СБУ "звільнила" Харківську ОДА від "диверсантів" (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, під час навчань, відкрита фаза яких розпочалася сьогодні, 19 листопада, близько 14.00 на площі Свободи в Харкові, працівники Служби безпеки України, поліції та Нацгвардії «звільнили» будівлю ОДА, що була «захоплена» умовною диверсійно-терористичною групою.

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Під час брифінгу начальник Управління СБУ в Харківській області Едуард Кріцин наголосив, операція була виконана "на відмінно". Внаслідок швидких та злагоджених дій спецпідрозділів із застосуванням бронетехніки та за підтримки авіації ЗСУ диверсійна група була нейтралізована.

За його словами, у спецоперації на площі Свободи брали участь більш як 500 співробітників силових структур. Бійці спецпідрозділів, за легендою навчань, «ліквідували» групу у складі 10-15 злочинців, котрі мали намір дестабілізувати ситуацію в регіоні.