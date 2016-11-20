Окупаційні війська різко зменшили кількість обстрілів позицій ЗСУ – штаб
18:33, 20 листопада 2016Війна
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Сьогодні у зоні АТО російсько-окупаційні війська різко зменшили кількість обстрілів позицій Збройних сил України, всього зафіксовано лише 8 випадків відкриття вогню.
REUTERS
Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.
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«Сьогодні противник помітно зменшив кількість обстрілів на всіх напрямках. Щоправда, не припинив використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння», - зазначили у штабі.
Так, на Маріупольському напрямку з озброєння танків, БМП, 82-міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів і стрілецької зброї – по Новотроїцькому та Водяному.
На Донецькому – бойовики з мінометів та гранатометів обстріляли Луганське, а на Луганському напрямку – Макарове.
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