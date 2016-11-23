Україна успішно випробувала сучасні міномети (відео)

Програма випробувань пройшла у рамках забезпечення ЗСУ сучасним озброєнням, передбаченого державним оборонним замовленням, йдеться у повідомленні прес-служби "Укроборонпрому".

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"Кожен з мінометів КБА-48М1 здійснив контрольний настріл всіма видами зарядів. Українське військо має отримати надійне та точне озброєння, яке відповідає вимогам сучасної війни", – заявив після закінчення вогневих випробувань генеральний директор КБ "Артилериійського озброєння" Вадим Штепенко.

Під час вогневих випробувань, які відбулись на полігоні Дівички, були присутні представники Міноборони.

"Кожна випущена міна на випробуванні є влучним пострілом у тих, хто не вірить у силу зброї України", – наголосив полковник Сергій Марков, представник замовника – ЗСУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Харкові винайшли газодетонаційний міномет і кулемет. Пристрій унікальний і не має аналогів у світі, оскільки стрільба мінами або кулями йде без використання порохового заряду. Новинку вже продемонстрували в польових умовах.