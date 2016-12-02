До Тельманово перекинуто роту російських військовослужбовців, посилену танковим взводом – ІС

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Зазначається, що у зону відповідальності «9-го окремого механізованого полку морської піхоти» (Новоазовський р-н) командуванням окупантів перекинута рота військовослужбовців ЗС РФ з посиленням у вигляді танкового взводу зі складу «5-й омсбр». Оперує південніше дороги Маріуполь - Тельманове. Всього - 7 ББМ (в основному БМП-2), 4 танки, мінометний взвод (4 од. 120-мм мінометів).

Тельманівська група противника висунула в сторону н.п. Гранітне РТГ (посилену роту), яка зайняла позиції між Новою Мар'ївкою і Григорівкою. Крім того, окупанти оновлюють позиції в районі н.п. Майорова (колишній Красний Жовтень, Тельманівський р-н).

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За даними ІС, готується перекидання мінометної батареї та 2 одиниць САУ, запасні позиції обладнуються в районі Богданівки Тельманівського району.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, минулої доби російсько-окупаційні війська 42 рази вели вогонь по наших позиціях на всіх напрямках.