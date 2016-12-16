Штаб АТО: бойовики на Донбасі істотно збільшили кількість обстрілів

Загалом за добу зафіксовано 39 обстрілів. Переважна більшість з них - на Маріупольському напрямку, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 15 грудня.

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На Маріупольському напрямку зі 120 та 82- міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Талаківці та Широкиному. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Богданівці, Гнутовому, Павлополю, Водяному, Широкиному, Мар’їнці, Новотроїцькому, Талаківці, Старогнатівці. З озброєння БМП стріляли по Водяному, а по Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вели снайпери.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Луганське та Авдіївку з гранатометів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку з тих же видів озброєння обстріляли Станицю Луганську, Богуславське, Катеринівку, Старий Айдар та Новозванівку. По Новоолександрівці неодноразово вогонь вів БТР.

Як повідомляв УНІАН, за добу 14 грудня бойовики здійснили 18 обстрілів, у тому числі по населених пунктах.