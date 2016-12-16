Експерти Bellingcat підготували доповідь про артобстріли України з території РФ (відео)

Експерти Bellingcat з допомогою загальнодоступних супутникових знімків проаналізували сотні воронок від снарядів на Донбасі і виявили сотні артилерійських позицій на території Росії, що межує з Україною , пише Lb.ua.

Читайте такожBellingcat про "Бук", з якого збили MH17: за відправку техніки на Донбас відповідальна верхівка армії РФ (відео)

Journalists email contact@bellingcat.com for an embargoed copy of @Bellingcat's latest report evidencing russia's war in Ukraine pic.twitter.com/yoayEKt60Q — Eliot Higgins (@EliotHiggins) 16 грудня 2016 р.

На основі аналізу Bellingcat прийшли до наступних висновків:

- артилерійські підрозділи ЗС РФ провели щонайменше 149 окремих атак по Україні влітку 2014 року. При цьому було знайдено не менше 130 місць, які, ймовірно, використовувалися в якості артилерійських позицій;

- 408 цілей артилерійських ударів в межах України потрапляють в радіус дії російських артилерійських систем і мають траєкторію, що перетинає російсько-український кордон; 127 з них знаходяться у межах 3 км від російського кордону;

- в цілому, про що свідчать воронки, російські військові випустили тисячі артилерійських снарядів по цілям в Україні влітку 2014 року.

При цьому в Bellingcat відзначають, що реальні цифри здійснених з боку РФ обстрілів можуть бути в рази вище.

Також дослідники прийшли до висновку, що артобстріли з території РФ почалися на початку липня 2014 року і посилилися в частоті і масштабах в серпні і вересні 2014 року. Таким чином, як випливає з доповіді, ці атаки можуть розглядатися як військові дії Російської Федерації проти України.

Повна версія звіту буде опублікована 21 грудня.