"Намагаються не помічати": Геращенко про реакцію українців на загибель бійців АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

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"Вчора на фронті загинуло 5 українських воїнів. Війна триває, і рветься серце, що це намагаються не помічати в мирних українських містах. Наш мир тримають хлопці на сході, що стоять проти мордору", - висловила обурення віце-спікер Ради.

Раніше у штабі АТО розповіли про бій на Світлодарській дузі, у ході якого українські бійці відкинули противника та здійснили контратаку у фланг противнику. Ворог був вимушений відійти, кинувши при цьому військове майно та спорядження російського виробництва.

Під час атаки бойовиків п'ятеро українських військових загинули, шестеро поранені.