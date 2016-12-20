Запеклі бої на Світлодарській дузі: названо ім'я одного із загиблих українських військових (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Харківської міськради Іван Ракіч.

Боєць АТО загинув під час запеклих боїв неподалік Дебальцевого.

Прощання із загиблим бійцем відбудеться 22 грудня 2016 року в місті Дергачі Харківської області.

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"На рiднiй Дергачiвщинi днями його поховають на Алеï Слави, героя, що на Свiтлодарськiй дузi загинув, захищаючи украïнську землю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у районі Світлодарської дуги 18 грудня відбувся бій між українськими військовими та терористами "ДНР", обидві сторони зазнали втрат. За даними штабу АТО, терористи намагалися вибити українські передові підрозділи із зайнятих позицій.