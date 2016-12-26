В ІС вважають, що бойовики готують провокації на новорічні свята

Таку думку висловив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук в Facebook.

«В «ЛНР» в районі Алчевськ-Перевальськ бойовики знову здійснюють активні пошуки «ДРГ із співробітників МВС України», нібито активізацію напередодні новорічних свят. За «даними МДБ ЛНР», «українські диверсанти» готують масштабні теракти в Алчевську і Перевальську з мінуванням під'їздів житлових будинків, установ, магазинів, розважальних закладів... Широке поширення терористами інформації щодо цієї «спецоперації» серед місцевих жителів змушує прогнозувати можливі провокації з боку «МГБ ЛНР» з жертвами серед мирного населення, для подальшого звинувачення «українських диверсантів», - сказано в повідомленні.

Читайте такожВ ІС розповіли, як бойовики посилили свої позиції на Світлодарській дузі

Також зазначається, що одночасно в «ДНР» і «ЛНР» (головним чином в окупованих Донецьку та Луганську) співробітники місцевих «МГБ» досить активно поширюють чутки про якісь домовленості президента РФ Володимира Путіна з Дональдом Трампом щодо нібито «зняття санкцій з Росії з лютого-березня 2017 р і повного припинення «військової допомоги США Україні».

«Після чого, нібито, Збройні сили України не зможуть продовжувати бойові дії на Донбасі. У «ДНР» також віддані вказівки керівникам підконтрольним ЗМІ підготувати «ряд аналітичних матеріалів» на цю тему», - зазначає Тимчук.

Раніше повідомлялося, що бойовики намагалися атакувати передові позиції АТО під Маріуполем.