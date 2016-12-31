"Герої не вмирають": Порошенко озвучив бойові втрати ЗСУ в 2016 році

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні в Маріуполі.

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«Лише протягом цього року 211 військовослужбовців Збройних Сил України віддали своє життя за мир і свободу нашої держави, захищаючи її від агресора. Схиляємо голови перед пам'яттю солдатів і офіцерів, які загинули за Україну», - сказав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні президент і американські сенатори прибули на командний пункт під Широкіним, щоб привітати українських бійців з Новим роком.