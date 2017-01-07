Сили АТО відбили напад бойовиків під Авдіївкою

Поблизу Авдіївки на Донеччині близько 00:30 відбулося бойове зіткнення між військовослужбовцями Збройних сил України та терористами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Читайте такожРіздво в зоні АТО: 42 обстріли, двоє поранених

"Диверсійна група противника чисельністю до десяти осіб підійшла до наших позицій на відстань сто метрів, після чого відкрила вогонь. Завдяки злагодженим діям військовослужбовців ЗС України напад було відбито, ворог відступив", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони також інформують, що під час бойового зіткнення, яке тривало близько півгодини, з українського боку без втрат, втрати противника уточнються.