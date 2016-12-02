Ворожі диверсанти намагались прорвати лінію оборони на Луганщині: загинув військовий

Про це повідомив заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко, інформує прес-служба адміністрації.

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«Протягом минулої доби та після півночі російсько-терористичні війська 15 разів відкривали вогонь вздовж усієї лінії розмежування. Крім того, по укріпленнях сил АТО поблизу сіл Новоолександрівка та Новозванівка Попаснянського району ворог сім разів застосовував автоматичні і підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», - сказано у повідомленні.

Також у напрямку сіл Кримське та Лобачеве Новоайдарського району терористи шість разів відкривали вогонь з 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По позиціях українських військовослужбовців поблизу смт. Станиця Луганська бойовики двічі застосували протитанкові та підствольні гранатомети.

«Наразі вздовж всієї лінії розмежування спостерігається істотне загострення ситуації. Ворог б’є із заборонених Мінськими угодами зброї та здійснює цинічні вилазки на позиції наших хлопців…», – повідомив Клименко.

Як повідомляв УНІАН, загалом минулої доби бойовики 42 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі.