Бойовики на Донбасі насильно призивають до своїх лав навіть студентів - розвідка

На тимчасово окупованих територіях Донбасу інтенсифікували насильницьку призовну кампанію, до незаконних збройних формувань забирають навіть студентів.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«У зв’язку зі значним некомплектом особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, що пов’язано з масовим дезертирством російських військовослужбовців, окупаційним командуванням інтенсифіковано насильну призовну кампанію серед населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, у т.ч. за рахунок студентів середньо-технічних та вищих навчальних закладів», - йдеться у повідомленні.

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При цьому в управлінні розвідки зауважили, що у навчальних центрах російсько-терористичних військ скорочено термін підготовки молодого поповнення за всіма військовими спеціальностями, і, як наслідок, зростає кількість небойових втрат, пов’язаних з низькою професійною підготовкою новобранців.

Також у ГУР Міноборони повідомили, що 11 січня мінометний розрахунок зі складу 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1-го армійського корпусу збройних сил РФ помилково обстріляв передові позиції власних підрозділів, у результаті було вбито одного та поранено трьох військовослужбовців полку.

12 січня у 3-й мотострілецькій бригаді (Горлівка) 1 АК ЗС РФ під час чищення крупнокаліберного кулемету внаслідок порушення порядку розбирання зброї було вбито військовослужбовця кулеметного розрахунку бригади.

Як повідомляв УНІАН, у Будьонівському районі Донецька відзначається активний рух транспорту окупантів до лінії розмежування.

Відзначається, що в бік Кільцевої дороги перекинуто до 15 тентованих вантажівок з живою силою і боєприпасами, а також ББМ (4 од. БМП-2).

Крім того, в районі Горлівки противник формує чергову мобільну вогневу групу. З Єнакієвого на Горлівку перекинуто 3 вантажівки з 120-мм мінометами, 3 од. МТ-ЛБ, 2 автокунга.