Бойовики на Донбасі насильно призивають до своїх лав навіть студентів - розвідка
У розвідці пояснили, що у НЗФ некомплект "особового складу".
На тимчасово окупованих територіях Донбасу інтенсифікували насильницьку призовну кампанію, до незаконних збройних формувань забирають навіть студентів.
Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
«У зв’язку зі значним некомплектом особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, що пов’язано з масовим дезертирством російських військовослужбовців, окупаційним командуванням інтенсифіковано насильну призовну кампанію серед населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, у т.ч. за рахунок студентів середньо-технічних та вищих навчальних закладів», - йдеться у повідомленні.
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При цьому в управлінні розвідки зауважили, що у навчальних центрах російсько-терористичних військ скорочено термін підготовки молодого поповнення за всіма військовими спеціальностями, і, як наслідок, зростає кількість небойових втрат, пов’язаних з низькою професійною підготовкою новобранців.
Також у ГУР Міноборони повідомили, що 11 січня мінометний розрахунок зі складу 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1-го армійського корпусу збройних сил РФ помилково обстріляв передові позиції власних підрозділів, у результаті було вбито одного та поранено трьох військовослужбовців полку.
12 січня у 3-й мотострілецькій бригаді (Горлівка) 1 АК ЗС РФ під час чищення крупнокаліберного кулемету внаслідок порушення порядку розбирання зброї було вбито військовослужбовця кулеметного розрахунку бригади.
Як повідомляв УНІАН, у Будьонівському районі Донецька відзначається активний рух транспорту окупантів до лінії розмежування.
Відзначається, що в бік Кільцевої дороги перекинуто до 15 тентованих вантажівок з живою силою і боєприпасами, а також ББМ (4 од. БМП-2).
Крім того, в районі Горлівки противник формує чергову мобільну вогневу групу. З Єнакієвого на Горлівку перекинуто 3 вантажівки з 120-мм мінометами, 3 од. МТ-ЛБ, 2 автокунга.