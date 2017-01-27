Нардеп озвучив плани щодо блокади "ЛНР/ДНР"

Про це заявив народний депутат України від фракції "Самопоміч" Семен Семенченко, передає 112 Україна.

"Ще залишаються дві гілки. Ветерани планують, якщо їх підтримає суспільство, якщо приїдуть добровольці, сьогодні очікують заблокувати і їх", - сказав Семенченко.

Читайте такожНардеп розповів, як проходить блокада "Д/ЛНР" (фото, відео)

Він спростував інформацію про те, що учасники блокади нібито зупиняли порожні вагони, що йдуть на окуповану територію.

"Ця інформація не відповідає дійсності, вона є черговим обманом українців. Ветерани зупинили не порожні вагони, вони зупинили 12 одиниць рухомого складу за день із 60 вагонів. Це те, що йшло з цього перегону. Це метал, ліс, руда, кокс, сірчана кислота. 800 вагонів фінансування тероризму! Після того ввечері відправили, вже знаючи, що там перебувають люди, склад з порожніми вагонами, щоб таранити цю блокаду", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ветерани АТО планують заблокувати ще один залізничний напрямок в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, перекрили дорогу Луганськ - Попасна.