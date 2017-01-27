Нардеп озвучив плани щодо блокади "ЛНР/ДНР"
Сьогодні очікують блокування ще двох залізничних напрямків у Луганській області в рамках торгової блокади окупованих територій.
Про це заявив народний депутат України від фракції "Самопоміч" Семен Семенченко, передає 112 Україна.
"Ще залишаються дві гілки. Ветерани планують, якщо їх підтримає суспільство, якщо приїдуть добровольці, сьогодні очікують заблокувати і їх", - сказав Семенченко.
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Він спростував інформацію про те, що учасники блокади нібито зупиняли порожні вагони, що йдуть на окуповану територію.
"Ця інформація не відповідає дійсності, вона є черговим обманом українців. Ветерани зупинили не порожні вагони, вони зупинили 12 одиниць рухомого складу за день із 60 вагонів. Це те, що йшло з цього перегону. Це метал, ліс, руда, кокс, сірчана кислота. 800 вагонів фінансування тероризму! Після того ввечері відправили, вже знаючи, що там перебувають люди, склад з порожніми вагонами, щоб таранити цю блокаду", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, ветерани АТО планують заблокувати ще один залізничний напрямок в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу.
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, перекрили дорогу Луганськ - Попасна.