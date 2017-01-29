Бій під Авдіївкою не вщухає, бойовики застосували танки - журналіст

Російсько-окупаційні війська розлючені великими втратами і роблять все, щоб вибити українські підрозділи поблизу ясинуватської розв'язки та промзони.

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Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов на сторінці в Facebook.

За його інформацією, великі сили артилерії 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ б'ють по українській обороні. Він підкреслює, що бої відбуваються на території, яку контролюють українські сили (згідно з мирними угодами в Мінську).

"Проте російське командування має намір будь-якою ціною зберегти загрозу Авдіївці. Ніякі інспекції ОБСЄ знизити напругу битви не можуть. За даними з передової, підрозділи російських найманців також ввели в бій танки. Воїни 72-ї механізованої бригади ведуть важкий бій і не відступають ні на крок. Командування зберігає тверде управління боєм, йде активна та ефективна відповідна робота української артилерії. Положення під Авдіївкою вимагає серйозної уваги", - пише Бутусов.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 29 січня, близько п'ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали штурм позицій сил АТО.

Під час штурму бойовиками Авдіївки четверо українських військових загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

За словами міністра оборони Степана Полторака, вранці терористичні угруповання почали обстріл, а потім дві групи ворога, по 25-30 осіб кожна, почали штурм українських позицій.

Міністр зазначив, що на одній з позицій просування було зупинено військовослужбовцями ЗСУ, а на другий військовослужбовці ЗСУ перейшли в наступ і зайняли важливий пост, що має стратегічне значення.