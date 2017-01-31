Україна продовжує політику мирного врегулювання на сході, незважаючи на загострення в Авдіївці – Полторак

Як ідеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони України, про це Полторак заявив сьогодні під час зустрічі з міністром охорони краю Литовської Республіки Раймундасом Кароблісом.

«Міністр оборони України розповів про ситуацію на Донбасі, зокрема й про останні події в Авдіївці, та наголосив, що, незважаючи на загострення ситуації, Україна продовжує політику мирного врегулювання на сході нашої країни», - йдеться в повідомленні.

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«Ми чітко усвідомлюємо джерело наявних загроз та після майже трьох років війни розуміємо, що основною запорукою незалежності і територіальної цілісності України є потужні та сучасні Збройні сили», - зауважив Полторак.

Також міністр повідомив про основні досягнення у виконанні плану оборонної реформи та визначені завдання на цей рік.

«Підтримка наших литовських друзів допомагає Збройним силам України втілювати передові світові стандарти підготовки військ. Особливо хочу подякувати литовським інструкторам за підготовку українських підрозділів», - сказав Полторак.