Бойовики нарощують сили й підтягують нові зразки озброєння до Авдіївки - український генерал (відео)

Про це заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) генерал-майор Анатолій Петренко, коментуючи ситуацію в Авдіївці.

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"Противник продовжує маневрувати силами і засобами, підтягує резерви, нарощує чисельність особового складу на передових позиціях, а також підтягує нові зразки озброєння і військової техніки та збільшує чисельність застосованих боєприпасів", — повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, і не погоджуються на встановлення режиму тиші.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.

У Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) запевняють, що вживають всіх заходів з припинення вогню поблизу Авдіївки.